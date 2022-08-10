Вашингтон, 10 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Полиция американского штата Нью-Мексико арестовала 51-летнего уроженца Афганистана по обвинению в убийстве двух мусульман в Альбукерке. Мухаммад Саид обвиняется в убийстве двух пакистанских граждан Афтаба Хусейна и Мухаммада Афзала Хусейна.

Connor Tarter Арест

Представители полиции заявили, что Мухаммад Саид также подозревается в убийстве ещё двух человек.

По сообщению Associated Press, полиция Альбукерке арестовала Мухаммада Саида 8 августа и предъявила официальное обвинение в убийстве Афтаба Хусейна и Мухаммада Афзала Хусейна 9 августа.

Начальник полиции Нью-Мехико Гарольд Медина заявил, что полиция выследила автомобиль человека, предположительно причастного к одному из убийств в Нью-Мехико.

«Водитель был арестован, и он наш главный подозреваемый в убийстве», — сказал он.

Полиция Альбукерке сообщает, что мусульманская община этого города предоставила им информацию, которую они использовали для ареста Мухаммада Саида. Между тем, полиция, хотя и сообщает, что основной мотив убийств пока не установлен, но добавляет, что лицо, обвиняемое в этих двух убийствах, «в какой-то степени» знало жертв, и что причиной убийств могли стать личные разногласия.

В заявлении правоохранительного ведомства говорится, что полиция «считает эти два убийства связанными из-за идентичности пуль, найденных на месте преступления». По данным полиции Альбукерке, в доме Мухаммада Саида был обнаружен пистолет и другие улики.

Добавим, что за последние девять месяцев в Нью-Мексико были убиты четверо мусульман.

Ранее губернатор штата Нью-Мексико назвал эти инциденты «точечными убийствами». Губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан Гришэм написала в «Твиттере», что целенаправленное убийство мусульманских жителей Альбукерке возмутило её и является совершенно недопустимым.

Полиция ранее заявляла, что существует «высокая вероятность» того, что эти две смерти связаны с убийством афганского мигранта в ноябре 2021 года.