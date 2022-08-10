Джакарта, 10 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Неправительственная организация суверенная коалиция трудящихся-мигрантов объявила о трех индонезийских рабочих-мигрантах, погибших в малазийском миграционном центре, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

«Выводы коалиции также свидетельствуют о смерти трех граждан Индонезии, двух мужчин и одной женщины, в миграционном центре временного содержания в период с мая по июнь 2022 года», — говорится в коалиция трудящихся-мигрантов.

Коалиция также обследовала 239 задержанных, которые были депортированы в Индонезию 19–22 июля. Кроме того, коалиция призвала правительство Малайзии и департамент миграции прекратить аресты и пытки трудящихся-мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, американский производитель автомобилей Tesla подписал контракты на сумму около $5 млрд на покупку материалов для своих аккумуляторов у компаний по переработке никеля в Индонезии.