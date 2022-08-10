Стокгольм, 10 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. 9 августа Христианские демократы опубликовали свой предвыборный манифест в преддверии надвигающихся сентябрьских выборов в риксдаг Швеции. Об этом сообщила новостная служба TT.

Стокгольм. Швеция

Как и ожидалось, партия требует национализации всей системы здравоохранения Швеции.

В документе отмечается, что система здравоохранения Швеции похожа на «лотерею с неравными почтовыми индексами», и чтобы привести ее в порядок, требуется, чтобы регионы в Швеции были отменены, а их полномочия взяло на себя центральное правительство в Стокгольме.

В партии считают, что доступ к медицинской помощи сегодня очень неравномерен и зависит от места проживания граждан. Кроме того, Христианские демократы предлагают развернуть больше больничных коек, открыть новые больницы, клиники и родильные дома.

Безопасность, сельская Швеция и уход за пожилыми людьми были выделены в качестве трех важных политических вопросов, с которыми Христианские демократы пойдут на выборы 11 сентября.