Лос-Анджелес, США, 10 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Американский актёр Бен Аффлек выставил на продажу свой дом в районе Пасифик Палисейдс, Лос-Анджелес (США). Об этом 10 августа пишет TMZ.

Gage Skidmore Бен Аффлек

Стоимость жилплощади с семью спальнями и девятью ванными комнатами актёр оценил в $30 млн. Изначально Аффлек приобрёл особняк в 2018 году за $19,25 млн.

Ранее Бен Аффлек и его супруга, певица Дженнифер Лопес, переехали в дом, который принадлежал австралийскому миллиардеру Джеймсу Пэкеру. Пара не покупала эту жилплощадь, а лишь арендовала её.