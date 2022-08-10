Стокгольмская фондовая биржа открылась в минусе
Стокгольм, 10 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Утром 10 августа Стокгольмская фондовая биржа открылась в красной зоне. Причиной «медвежьих» настроений является торговая сессия на фондовом рынке США сутками ранее. Об этом пишет новостной портал Omni.
Даниль Муллагалиев ИА REGNUM
Флаг Швеции
По состоянию на 10:10 по московскому времени ведущие индексы Стокгольмской фондовой биржи демонстрируют следующее:
OMXSPI: — 0,9%
OMXS30: — 0,5%
Крупнейшая телекоммуникационная компания Швеции Telia занимает первое место в рейтинге OMXS30 с ростом в 0,6%. В самом низу находится компания Sinch, чьи акции падают на 2%.