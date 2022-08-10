Сеул, 10 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Южнокорейская оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» раскритиковала президента страны Юн Сок Ёля за то, что он руководил усилиями правительства по борьбе с ливнями из дома по телефону вместо того, чтобы приехать в Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей оппозиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

«Президента нигде не было видно, — заявил глава партии Пак Хон Гын. — Это означает, что пока люди подвергались опасности Центральный штаб не работал».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнений, вызванных сильнейшими за последние 80 лет ливнями в Южной Корее, девять человек погибли, ещё семь человек числятся пропавшими без вести.

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