Стокгольм, 10 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Роль партии Шведских демократов во внутренний политике Швеции была горячей темой споров как внутри Либералов, так и вокруг всех правых партий, которые сегодня находятся в оппозиции по отношению к правящей левой правительственной альтернативе. Но лидер Либералов Йохан Персон уверен в своих отношениях со Шведскими демократами — и так было с тех пор, как они вошли в парламент. Об этом он сказал в интервью газете DN от 10 августа.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

«В то время я имел честь быть лидером фракции Либералов в риксдаге, и уже тогда мне было ясно, что нужно сделать все, чтобы не дискриминировать эту партию», — заявил Персон.

Однако Персон отмечает, что у Либералов есть флажки для Шведских демократов, за которые его партия «переступать» не собирается, поскольку позиция Шведских демократов по отельным вопросам является слишком реакционной. Среди прочего речь, по его словам, идет о вопросах равенства, права на аборт, свободной культурой среды и важности равного доступа к государственной службе в Швеции.