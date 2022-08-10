Посёлок городского типа Ровеньки, Белгородская область, 10 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено после гибели трёх рабочих в посёлке Ровеньки Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Sledcom.ru Уголовное дело

По версии следствия, 9 августа около 14:00 работники ООО «Экологические системы» меняли погружной насос в канализационной системе на территории очистных сооружений. Слесарь-сантехник, находясь в колодце, потерял сознание. Ему попытались помочь двое машинистов насосной установки, однако тоже упали в колодец, отравились скопившимися газами и скончались до приезда скорой помощи. Четвёртый машинист госпитализирован.

На предприятии изъята необходимая документация, относящаяся к служебной деятельности потерпевших и охране труда. Назначен комплекс экспертиз.