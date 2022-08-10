Улан-Удэ, 10 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Бурятии с начала сезона 3910 человек обратились к врачам по поводу укусов клещей. Это на 22% выше среднемноголетнего уровня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

JerzyGorecki Клещи

В числе пострадавших 997 детей. Нападения клещей зарегистрированы во всех районах республики, а также в Улан-Удэ.

«Зарегистрировано 89 случаев инфекций, передающихся клещами: 39 — клещевого вирусного энцефалита, 38 — клещевого боррелиоза, 12 – клещевого риккетсиоза», - отметили в ведомстве.

В рамках профилактики почти 2,7 тыс. гектаров в местах массового отдыха людей подвергнуты акарицидной обработке. По данным на 8 августа, против клещевого энцефалита в республике привито 93 тыс. человек, в том числе 56,1 тыс. детей.