Хабаровск, 10 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Хабаровске обсудили проект создания нового водно-оздоровительного комплекса. Как планируют городские власти, он появится в столице Хабаровского края в ноябре 2023 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе мэрии.

Aquapark76.ru Аквапарк в Ярославле

Читайте также: Один из крупнейших в России аквапарков могут сдать в Хабаровске в 2021 году

Возводить здание аквапарка намерен инвестор. Проект будет обсуждаться подробно на пресс-конференции с участием представителей компании в сентябре. Предполагается, что комплекс будет четырёхэтажным, в нём создадут несколько видов бань и восемь бассейнов.

«Мы оказываем помощь инвестору и застройщику посредством выделения дополнительных земель для стоянок и парковок. Это будет уникальное сооружение, как утверждает инвестор. Здесь будет всё для полноценного семейного отдыха. Плюс ко всему будет создано несколько тысяч рабочих мест», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство аквапарка в Хабаровск было анонсировано ещё в 2003 году. Затем, в 2018 году, сообщалось о намерении сдать его в эксплуатацию через три года, но этого не произошло.