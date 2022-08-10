Стокгольм, 10 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Поскольку летом в Швеции увеличилось распространение коронавируса, продажи экспресс-тестов на инфекцию резко выросли. Об этом 10 августа сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Крупнейшая аптечная сеть страны Apoteket отчиталась о том, что с конца мая объемы продаж экспресс-тестов выросли на 300%.

В аптечной сети Kronans Apotek отметили, что объемы продаж у них выросли приблизительно на 200%. Продажи в интернет-аптеках Med также выросли на 250%.

«За последние две недели продажи значительно выросли. Мы получаем большие объемы заказов на дом», — заявила в интервью SVTАнна Фьельстрем, фармацевт аптечной сети Apotek Hjärtat.