Уфа, 10 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Свыше 3960 зерноуборочных комбайнов принимают участие в уборке урожая в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Сообщается, что это на 120 комбайнов (или на 3%) больше, чем в 2021 году.

«Важнейшим условием успешной уборочной кампании является производительность техники. Чтобы собрать урожай с минимальными потерями необходимо убирать в день порядка 100 тысяч гектаров с сельскохозяйственными культурами. Для этого важно активнее обновлять парк зерноуборочных комбайнов», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра сельского хозяйства республикиИльшата Фазрахманова.

Отмечается, что в 2022 году сельхозпроизводители Башкирии приобрели 73 новых зерноуборочных комбайна, а всего было приобретено 1871 единица техники на сумму 6,5 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в одном из районов намерены построить оросительные системы.