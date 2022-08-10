Куса, Челябинская область, 10 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Челябинской области четверых сотрудников ОМВД России по Кусинскому району отдали под суд. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении СКР.

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Гражданам вменяют превышение должностных полномочий и нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений граждан. По данным следствия, в 2021 году они избили двоих мужчин и двух женщин, требуя от них сознаться в совершении преступлений. А один из обвиняемых получил сведения о телефонных разговорах и переписке одного из потерпевших.

Причастность местных жителей к совершению преступлений в дальнейшем не нашла подтверждения. Зато сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области выявили оборотней в погонах. Уголовное дело уже направлено для рассмотрения в суд.