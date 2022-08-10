Сеул, 10 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 513 человек. Об этом 10 августа сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 10 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 093 152 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 391 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 656 710 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 3301 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 498 078 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 73 466 человек. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 6 260 386 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 151 792 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 20 845 973.

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