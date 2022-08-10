Лондон, 10 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Потребители из Великобритании задолжали за электроэнергию 1,3 млрд фунтов стерлингов, сообщает телеканал Sky News.

Электричество

СМИ ссылается на исследование компании Uswitch. Отмечается, что сумма является историческим максимумом. Она втрое превышает показатели по задолженности, зафиксированные в 2021 году.

В сюжете сказано, что ситуация является тревожной, поскольку летом электроэнергию используют традиционно меньше. Задолженность растёт на фоне повышения тарифов энергетических компаний, которые реагируют на рост мировых цен на энергоносители.