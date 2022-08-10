Черкесск, 10 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии дан старт работе молодежного форума «Махар-2022». Его участниками стали около 100 человек, представляющие регионы Северного Кавказа и Юга России.

Телеграм-канал КЧГУ Форум «Махар»

Форум проводится с 9 по 15 августа на учебно-оздоровительной базе Карачаево-Черкесского государственного университета в верховьях Кубанского ущелья. Впервые он был проведен в 2008 году как летняя школа-семинар для отличившихся в учебе и общественной деятельности студентов. Теперь его участники смогут получить не только новые знания, но и грант в размере до 500 тыс. рублей, защитив свои проекты в сферах социального проектирования, студенческого туризма, творчества, креативной индустрии, сообщили в пресс-службе КЧГУ.

Организаторами форума стали министерство по делам молодежи Карачаево-Черкесии, Карачаево-Черкесский госуниверситет, отделение «Российского Союза Молодежи», АНО «Высокогорный креативный кластер».