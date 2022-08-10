Лондон, 10 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Размер задолженности жителей Великобритании за электроэнергию вырос до £1,3 млрд, что является самой большой суммой за всю историю. Об этом 10 августа сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование компании Uswitch.

Электричество

Отмечается, что эта сумма в три раза выше размера задолженности британцев за электричество в аналогичном периоде 2021 года. При этом из результатов исследования следует, что на данный момент 6 млн домохозяйств в стране имеют среднюю задолженность перед поставщиками электроэнергии в £206, тогда как ещё в апреле 2022 года она составляла £188.

«Это тревожная ситуация, поскольку лето традиционно является временем, когда домохозяйства используют меньше электроэнергии для отопления, что помогает плательщикам накапливать средства для оплаты электроэнергии перед зимой», — заявил по этому поводу телеканалу руководитель по политике Uswitch Джастин Мильтиените.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее почтовый оператор Великобритании Royal Mail предупредил, что его работа окажется «существенно убыточной » в 2022 году, если состоится ряд забастовок, запланированных работниками Королевской почты на август и сентябрь 2022 года.