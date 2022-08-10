Ярославль, 10 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Ярославской области ликвидировали ячейку запрещённого экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области.

Пресс-служба УФСБ России по Ярославской области Обыск в камере экстремиста

Сторонник движения был выявлен сотрудниками ФСБ в исправительной колонии №2 города Рыбинска.

«Установлено, что осужденный организовал среди заключенных деятельность ячейки запрещенного движения, пропаганду совершения преступлений по мотивам экстремистской идеологии», — пояснили в ярославском УФСБ.

Сейчас собранные материалы переданы в СКР по Ярославской области, возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Самого мужчину перевезли из колонии в СИЗО. Оперативные мероприятия, направленные на выявление всех членов ячейки продолжаются.