Москва, 10 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. На первом месте в топ-5 самых бронируемых внутренних направлений в бархатный сезон 2022 года оказался город Сочи. Рост числа бронирований на сентябрь составил 72%, сообщили 10 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Cismsochi2017.ru Сочи

На втором месте в топе внутренних направлений — формально зарубежная Абхазия, но туроператоры считают эти туры внутренними, потому что туристы прилетают в Сочи

Третье место занимает Анапа, несмотря на приостановленное авиасообщение. Также в топ-5 популярных направлений по России вошли курорты Кавминвод и Геленджик. По сравнению с 2021 годом в пятёрку лидеров не вошёл Крым.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России активно восстанавливается внутренний туристический поток.

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