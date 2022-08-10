Вашингтон, 10 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Высокопоставленный чиновник министерства обороны США заявил, что ликвидация лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири показала, что хотя у Вашингтона и нет солдат в Афганистане, он может заниматься подавлением терроризма. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

David B. Gleason Пентагон

«По моему мнению, атакой на Аймана аз-Завахири, лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и организатора теракта 11 сентября 2001 года, мы показали не только «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и другим террористическим организациям, что можем разыскать и атаковать их. Теперь, когда тысячи наших солдат больше не находятся в Афганистане, мы по-прежнему можем защитить наши национальные и жизненно важные интересы», — сказал Колин Колл, заместитель министра обороны по политическим вопросам.

Заявления Колла показывают, что у Америки, вероятно, есть и другие способы подавить терроризм в Афганистане, кроме военного присутствия, например, способ, с помощью которого был уничтожен аз-Завахири.

Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что ему ничего не известно об убийстве лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, но расценило атаку американских беспилотников в Кабуле как нарушение соглашения в Дохе и нападение на афганскую территорию. Но США, в свою очередь, обвиняют талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нарушении пункта соглашения о прекращении связей с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Заместитель министра обороны США сказал, что основу решения о выводе американских войск из Афганистана легло Дохинское соглашение и изменение стратегических приоритетов США. Он добавил, что Соединённые Штаты должны уделять приоритетное внимание проблемам, которые создает Китай в регионе и Россия в отношении безопасности Европы.