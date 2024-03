Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Семь международных гостиничных операторов покинули Санкт-Петербург с начала специальной военной операции России на Украине, сообщили 10 августа в пресс-службе компании Maris.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гостиничный номер

В 2022 году рынок Петербурга покинули Sokos Hotels, Marriott International, InterContinental Hotels Group (IHG), Four Seasons Hotels and Resorts, Top International, Kempinski и Best Western Plus.

«В январе–июне по сравнению с II полугодием прошлого года объем номеров под управлением международных гостиничных операторов сократился с 36 до 20%», — говорится в сообщении.

По данным издания «Ведомости», часть международных петербургских отелей получили статус независимых и продолжили свою работу под другими названиями. Например, Crowne Plaza Airport принадлежавший IHG теперь носит название Airportcity. Также осенью сменит название Crowne Plaza Ligovsky Hotel, сейчас идет разработка собственного логотипа и брендбука.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что внутренний турист постепенно начинает заполнять отели Санкт-Петербурга. Загрузка номеров за минувшие полгода составила 49%, что на 4 подпункта ниже результата за аналогичный период 2021 года. Большим спросом у туристов пользуются отели среднего ценового сегмента.