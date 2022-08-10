Иркутск, 10 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Среди регионов Сибирского Федерального округа по числу уголовных дел, возбужденных по фактам лесных пожаров, установленным в ходе дознания виновным лицам, и завершенных с направлением в суд, Приангарье вышло в лидеры, сообщает 10 августа ГУ МЧС РФ по региону.

03.mchs.gov.ru Лесной пожар

«В 2022 была проведена значительная совместная работа в Усольском, Боханском, Тайшетском, Иркутском районах. В Качугский район сотрудники Главного управления выезжали трижды.

Проводились необходимые следственно-оперативные мероприятия с выездом в лесные массивы и отработка близлежащих населённых пунктов. С помощью программного обеспечения «ИСДМ-Рослесхоз» изучались спутниковые и метеорологические данные, что позволило максимально эффективно сконцентрировать силы и средства на осмотрах локальных участков — очаговых зон лесных пожаров.

Активно были использованы возможности беспилотных авиационных систем — квадрокоптеров — при обследовании площадей лесных пожаров. Практика совместных выездов в районы области с коллегами из других ведомств повысила результативность работы» - подчеркнул заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области Алексей Анисимов.

Подразделениями дознания в ходе проведения доследственных проверок в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального Кодекса РФ возбуждено 41 уголовное дело по части 1 статьи 261 Уголовного Кодекса РФ.

Девять — в Качугском районе, семь — в Усть-Удинском районе, шесть – в Нижнеудинском районе, три - в Братском районе, по два – в Иркутском, Тайшетском, Боханском и Нукутском районах, по одному – в Зиминском, Тулунском, Куйтунском, Нижнеилимском, Заларинском, Аларском, Осинском и Ольхонском районах. Установлено девять лиц, причастных к возникновению лесных пожаров: два – в Иркутском и два – в Боханском и Качугском районах, по одному – в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском районах.

По завершении производства дознания, проведения комплекса следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательств их виновности, шесть уголовных дел в порядке статьи 226 Уголовно-процессуального Кодекса РФ направлены для рассмотрения по существу в суды Нижнеудинского, Тулунского, Боханского, Тайшетского, Иркутского, Качугского районов. По результатам в Нижнеудинском и Боханском районах судом вынесены обвинительные приговоры.

Напомним, в начале июля за нарушения правил пожарной безопасности в лесах в Иркутской области было наложено административных штрафов на сумму 4,7 млн рублей.

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