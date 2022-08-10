Кишинёв, 10 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду и сформированное её партией прозападное правительство напрасно ожидают экономическую помощь от Евросоюза приближающейся зимой. Об этом в опубликованном КП 10 августа интервью заявил экс-президент республики Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Он отметил, что в странах ЕС уже сменили четырёх премьер-министров на фоне ухудшающейся ситуации.

«Этой осенью-зимой мы увидим экономический и социальный коллапс многих европейских стран, — сказал Додон. — В этой ситуации ЕС будет не до Молдовы и Майи Санду».

Бывший президент добавил, что жители Молдавии обычно хуже поддерживают евроинтеграцию, когда страной правят проевропейские партии. Граждане видят, как «под европейскими флагами» продавливают гей-парады, вводят цензуру и берут под контроль институты законодательной власти.

Напомним, ранее Санду заявила, что рассчитывает на помощь «внешних партнёров» в сложившемся энергетическом кризисе. Её якобы заверили, что будет оказана поддержка.