Каир, 10 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Египте в ходе выступления на Арабо-Африканской конференции скончался известный саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани. Об этом передает портал Tahiamasr.

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«Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего господа со здоровым сердцем», — сказал дипломат.

После этих слов аль-Кахтани потерял сознание и упал на пол. Подбежавшие к нему врачи не смогли спасти мужчину. Причина смерти не уточняется.