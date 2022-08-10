Ростов-на-Дону, 10 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Осенний сев в Ростовской области будет проведён с использованием семян пшеницы и ячменя отечественных сортов. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев, отметив, что в регионе работают четыре института и 44 семеноводческие организации, которые ориентированы на импортозамещение.

Павел Ищенко ИА REGNUM Урожай

«Мы сами, и федеральный центр нас поддерживает, субсидируем закупку элитных семян отечественной селекции. Задача семеноводов — заместить освободившуюся нишу зарубежных производителей, работа в этом направлении ведется. Мы комфортно себя будем чувствовать в осенние полевые работы — сев озимых проведем семенами отечественной селекции, в том числе, произведенными в Ростовской области», — цитирует Голубева агентство «Интерфакс-Россия».

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области собрано уже 14 млн тонн зерна. Донским аграриям осталось обмолотить 4% созревшего урожая ранних зерновых культур.