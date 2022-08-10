Саратов, 10 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 10 августа зарегистрировано 257 785 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболел 131 человек, накануне выявили 123 инфицированных. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

Pixabay.com Больничная палата

Выздоровели за время пандемии 250 835 пациентов, за сутки — 67 человек.

В больницы 9 августа доставили 11 ковид-пациентов. Всего на стационарном лечении находятся 66 человек, на амбулаторном — 883.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее передавало, в Тюменской области возобновлена термометрия на входе в медицинские организации, соблюдение социальной дистанции и гигиены рук для пациентов и персонала.

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