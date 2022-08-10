Москва, 10 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Мост через реку Шексна в Череповце сыграет большую роль в жизни такого индустриального центра, как Череповец. Об этом 5 августа заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия нового автомобильного моста в Череповце.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я от всей души всех вас приветствую на торжественном мероприятии, посвящённом завершению строительства нового мостового перехода через реку Шексну. Уже завтра через него будет открыто движение», — заявил Путин.

«Для такого крупного индустриального центра, как Череповец, для всей Вологодской области и её жителей это действительно хорошее, значимое событие», — отметил он.