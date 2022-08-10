Омск, 10 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Омские сосудистые хирурги спасли 16-летнего юношу из Тюкалинского района, которому едва не отрезало ногу оконным стеклом. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в минздраве Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

По имеющейся информации, подросток поздно вечером возвращался домой после прогулки с друзьями. У него не оказалось ключей от дома. Чтобы не будить родителей, юноша решил пробраться домой через старую деревянную форточку. Оконная рама лопнула, стекло перерезало парню ногу.

По словам сосудистого хирурга Областной клинической больницы Максима Герасименко, травма оказалась тяжёлой. Рассечено было практически всё: мышцы, кожа, сосуды, артерии, нерв. Нога фиксировалась на кости.

Пострадавший потерял 4,5 литра крови. Возникла полиорганная недостаточность, нарушение мозгового кровообращения. Состояние было угрожающим.

Родители и друзья юноши соорудили импровизированный жгут и повязку на ногу. Мальчика отвезли в больницу.

«Как правило, при столь тяжёлом состоянии пациента и обширной травме ноги фактически единственным выходом становится ампутация. Но операционная бригада решила побороться — и успешно! Парню и ногу сохранили, и спасли жизнь», — рассказали в министерстве.

Операция длилась 4-5 часов. Медикам удалось восстановить конечность. Сейчас подросток уже встаёт на ногу, опирается на неё. Его жизни ничего не угрожает.

«Предстоит длительная реабилитация, но это уже вопрос времени», — подытожил Герасименко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах врачам удалось спасти 30-летнюю беременную женщину, за жизнь которой боролись два месяца.

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