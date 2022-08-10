Стокгольм, 10 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. 10 августа гостем шведской радиостанции SR для традиционного предвыборного интервью стал лидер Зеленых Пер Болунд, который подвергся давлению со стороны журналистов по поводу решения его партии покинуть правительство Швеции вместо того, чтобы остаться в нем и продолжить попытки проводить свою политику.

Mp.se Пер Болунд

Болунд заявил, что в той ситуации, когда прошел бюджет правой оппозиции, Зеленые не могли управлять страной по финансовому плану, составленному Умеренными и Шведскими демократами.

«Теперь у нас есть возможность критического подхода и задавать необходимые вопросы», — заявил политик.

На вопрос, почему Зеленые все же позволили Магдалене Андерссон стать премьер-министром Швеции, не выдвигая требований, Болунд заявил, что «к политике надо относиться серьезно».

«Мы также несем ответственность за то, чтобы Швецией можно было управлять, и мы думаем, что Швеция в этой ситуации не заслуживает политического хаоса», — отметил Болунд.