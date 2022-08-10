Москва, 10 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Футболист Павел Мамаев погасил задолженность по алиментам перед бывшей женой. Об этом сообщила Алана Мамаева в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Мамаев

Алана Мамаева отвечала на вопросы поклонников, один из которых касался долга её бывшего мужа. Она призналась, что Мамаев выплатил ей всю сумму, однако не упустила возможности упрекнуть его нынешнюю супругу Надежду Санько: «А кто-то орал: «Мы ей ни копейки не заплатим». Думаю, она до сих пор в себя приходит после выплаты».

ИА REGNUM напоминает, что Павел и Алана Мамаевы состояли в браке с 2013 по 2021 года — у них есть дочь. По словам бывшей супруги футболиста, он должен был выплатить ей алименты на сумму 4,5 млн рублей.