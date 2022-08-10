Новосибирск, 10 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Резкий рост спроса на китайскую валюту естественен в сложившихся условиях российской экономики. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Сергей Чирихин.

Scmp.com Юань

Напомним, что руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования «Россельхозбанка» Дмитрий Тарасов ранее заявил, что юань стал привлекательной альтернативой доллару.

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«Этот спрос обусловлен прежде всего ростом товарооборота с КНР в связи с ограничением импорта товаров из стран коллективного Запада (за семь месяцев текущего года этот рост составил 29%), — уточнил Чирихин. — Определённый вклад в данное повышение спроса внёс также повышающийся интерес инвесторов к юаню по причине снижения инвестиционной привлекательности евро и доллара из-за наложенных регуляторных рестрикций на использование данных валют в России как со стороны стран-эмитентов, так и со стороны российских властей. Таким образом, покупка юаня для инвестиционных целей вполне себя оправдывает в силу необходимости диверсификации инвестиционного портфеля для снижения рисков, а также ввиду наличия существенных неопределённостей в российской экономике в текущей ситуации».

По словам эксперта, в краткосрочной перспективе спрос на юань на российских валютных биржах как минимум не сократится, скорее, даже увеличится по причине увеличения закупки технологического оборудования и материалов китайских компаний российскими предприятиями, что делает приобретение юаня инвестиционно привлекательным. Однако, отметил он, в среднесрочной и тем более в долгосрочной перспективе данная покупка выглядит весьма неоднозначно.

«Всё дело в особенностях китайской экономики, которые могут себя проявить весьма негативным образом в рассматриваемом отношении», — подчеркнул экономист.

Среди основных таких особенностей он назвал:

Наметившуюся устойчивую тенденцию торможения развития национального хозяйства Китая (так, если в нулевые годы ежегодный рост ВВП КНР составлял порядка 13%, то в современных условиях он снизился до 5%). Основная причина — вывод производственных активов американских и частично китайских компаний в США и другие страны Юго-Восточной Азии. При этом размещение производств в США оказывается выгоднее в силу географической близости к рынкам сбыта и суммарного упрощения логистики, а в страны Юго-Восточной Азии — по причине более низкой стоимости рабочей силы в этих странах. Эскалацию геополитической напряженности в отношениях США и КНР, что может привести к ограничению экспорта китайских компаний и возникновению у них финансовых проблем, а также к наложению на них новых санкций со стороны американских властей (в том числе в части возможности получения доступа к новым технологиям). Практику введения в случае необходимости жесточайших противоэпидемиологических санкций без учёта их экономических последствий, зачастую достаточно негативных. Малоэффективное стремление китайского населения инвестировать свои сбережения в недвижимость, что приводит, с одной стороны, к ее необоснованному удорожанию, с другой стороны, — к возникновению целых поселений, где недвижимость вообще никак не используется, в том числе для проживания (таким образом, деньги консервируются, не участвуя в экономическом обороте, что негативным образом влияет на состояние экономики в целом). Данный дисбаланс уже приводил к возникновению серьёзных проблем у крупнейшего застройщика Evergrande, которому удалось избежать банкротства только за счёт бюджетной помощи. Однако у других застройщиков проявляют себя аналогичные проблемы. Весьма неоднозначную и малопредсказуемую политику китайских властей в отношении своих крупных предприятий, о чём свидетельствует недавно проведенный прессинг компании Alibaba, одной из самых эффективных и успешных в китайской экономике, а также её основателя Джека Ма. Ма уже длительное время не замечен в медиапространстве, что не является хорошим признаком для китайского предпринимательского климата в целом.

«Все эти особенности увеличивают любые риски вложения средств в китайскую экономику вообще и в юань в частности. Они способны себя проявить и в краткосрочной перспективе, поскольку каждый из них практически непредсказуем и не может быть оценен. Вывод, который можно отсюда сделать, — на краткий срок инвестировать в юань можно, если инвестор готов нести существенные риски, на средний и длительный срок данные инвестиции выглядят неоправданно рискованно», — уточнил Чирихин.

Отметим, что юань на Мосбирже — третья наиболее ликвидная валюта.