Канберра, 10 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. 10 августа федеральный казначей Австралии Джеймс Чалмерс, находясь в Брисбене (штат Квинсленд), прокомментировал отказ лидера оппозиции Питера Даттона посетить сентябрьский саммит по труду, который организовали лейбористы. Об этом написала британская TheGuardian.

Australian Embassy Jakarta Экс-министр обороны Австралии Питер Даттон

Чалмерс заявил на пресс-конференции, что разочарован, но не удивлен отсутствием оппозиции на мероприятии.

«Питер Даттон всегда ищет предлог, чтобы разрушить консенсус и совместные усилия, в которых участвуют все остальные. Его позиция не отражает настроения основного мейнстрима Австралии, позицию, занятую бизнес-сообществом, профсоюзным движением, различными уровнями правительства … Он деструктивная фигура для страны, где люди хотят сотрудничать и искать консенсус», — сказал Чалмерс.

Отметим, что саммит по труду, организуемый лейбористами, также не посетит ни один из депутатов от находящейся в оппозиции «Коалиции».