Донецк, 10 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Пятьдесят обстрелов со стороны украинских войск зафиксировали в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки. Об этом сообщает 10 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

Отмечается, что украинские войска на донецком и горловском направлениях применяли РСЗО «Град» и артиллерию, на ясиноватском — артиллерию.

«Выпустив 295 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

В результате обстрелов погибли два мирных жителя, различные ранения получили 20 человек. Повреждены 72 домостроения и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в ДНР зафиксировали 81 обстрел со стороны ВСУ.

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