Пенза, 10 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. За последние сутки в Пензенской области выявили 74 носителя коронавируса. Соответствующие данные приводит 10 августа общероссийский оперативный штаб.

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Всего по области зарегистрировано 189 765 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели с начала пандемии 182 707 человек, из них за сутки выписали 24 пациента.

В региональные ковид-стационары 9 августа госпитализировали 15 человек.

От последствий заражения коронавирусом скончались 6009 человек, за сутки умерли два пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, с начала пандемии в мире подтверждено более 6,4 млн случаев смерти от COVID-19.

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