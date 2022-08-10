Вашингтон, 10 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Коллега Брэда Питта по боевику «Быстрее пули» Аарон Тейлор-Джонсон рассказал об индивидуальном подходе актёра к работе. Об этом сообщил портал CinemaBlend.

Цитата из трейлера Брэд Питт в фильме «Быстрее пули»

«Вы работаете со многими актёрами, и через некоторое время начинаете делать пометки, например: «Я точно больше никогда не буду работать с этим человеком». У Брэда тоже есть такой список», — заявил Тейлор-Джексон. Он также добавил, что Питт ведёт список артистов, с которыми вновь хотел бы посотрудничать, однако их личности раскрывать не стал.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, производство фильма «Быстрее пули» окупилось уже в первые выходные проката. Так, за первый уик-энд лента заработала в мировом прокате более $62 млн при бюджете в $90 млн.