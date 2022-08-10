Херсон, 10 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Системы противовоздушной обороны (ПВО) в Херсонской области смогли отразить новую ракетную атаку со стороны украинских нацистов. Об этом 10 августа рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Была очередная попытка обстрелять Херсонскую область. Атака отражена. Сработала система противовоздушной обороны», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков три сотрудника газовой службы получили ранения.