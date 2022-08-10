Иркутская область, 10 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В посёлке Турма Братского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщает 10 августа телеграм-канал правительства Иркутской области.

Минздрав Приангарья ФАП в поселке Турма Иркутской области

Модульное здание включает в себя смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, стерилизационную, помещение для хранения лекарственных препаратов, санузел, холл для ожидания приема пациентами.

«Медицинскую помощь в данном ФАПе будут получать порядка двух тысяч жителей. Подчеркну, что по поручению губернатора региона Игоря Кобзева в Иркутской области активно идёт строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. За последние два года Иркутская область получит рекордное количество фельдшерско-акушерских пунктов, более 80. В этом году уже закончили монтаж 12 ФАПов и трех амбулаторий», — сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту модернизации первичного звена для медучреждений региона будет приобретено 52 единицы оборудования, в том числе — операционные столы, эндоскопические стойки с набором инструментов для лапароскопических операций, аппараты ИВЛ и многое другое.

На днях фельдшерско-акушерский пункт возвели также в деревне Позднякова Иркутского района в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области».

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