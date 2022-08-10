Херсон, 10 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Четверо жителей Херсонской области задержаны за пособничество украинским спецслужбам. У них нашли тайники с оружием, сообщает 10 августа пресс-служба МВД региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Местные жители 1977–1984 годов рождения перевозили диверсантов, оружие, боеприпасы по реке в Голопристанском районе. В лесу они оборудовали тайники.

Один из задержанных, делая вид, что ездит на велосипеде на рыбалку, посещал места дислокации российских военных, чтобы затем передать координаты украинской стороне.

Из тайников с оружием изъяли четыре противотанковые мины с запалами, гранаты, три автомата Калашникова и патроны, два гранатомета «Комар» польского производства и травматический пистолет.

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