Нальчик, 10 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии планируется привести в порядок пляжи у четырех озер. На эти цели будут направлены денежные средства из федерального гранта Ростуризма, сообщили в пресс-службе Минкурортов КБР.

Наталия Николаева ИА REGNUM Озеро

Так, одобрено шесть заявок на обустройство пляжей на Курортном озере в городе Нальчике, на втором нальчикском озере, на озере в Прохладненском районе и на Верхнем Голубом озере в Черекском районе.

«Министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков пояснил, что в регионах Северного Кавказа мало хорошо обустроенных пляжей, поэтому выделение грантовой поддержки на это направление актуально для республики», — пишет ТАСС.

Всего республике на поддержку проектов в сфере туризма выделен грант в размере свыше 250 млн рублей. Их распределят между 59 проектами, направленными на создание комфортных условий для пребывания туристов, в том числе на строительство кемпингов, обустройство турмаршрутов, благоустройство мест отдыха.