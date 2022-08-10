Проект Владивостокской кольцевой дороги готов и будет представлен на ВЭФ
Владивосток, 10 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. На градостроительном совете Приморского края рассмотрели и обсудили проект строительства кольцевой дороги вокруг Владивостока. В целом он одобрен и после доработок будет показан инвесторам на Восточном экономическом форуме-2022, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе правительства Приморья.
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На доработку проекта отведено две недели. Его разработчикам — компании АО «Гипростроймост Санкт-Петербург» — рекомендовано предусмотреть создание набережной, удобные съезды и парковки, а также бухты для маломерных судов. Кроме того, в проекте ВКАД должны учесть запланированную реконструкцию трёх развязок и интересы людей, которые владеют земельными участками и недвижимостью, мимо которых будет пролегать дорога, отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Общественности проект Владивостокской кольцевой дороги будет представлен после доработки.
Как сообщало ИА REGNUM, стоимость строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД), по предварительной оценке, составит 100 млрд рублей, заявлял три года назад заместитель генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Даниил Половинка.