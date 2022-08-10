Москва, 10 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) следит за прогрессом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в расследовании дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 10 августа заявили в пресс-службе WADA.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

«WADA продолжает следить за прогрессом, достигнутым в расследовании этого дела», — приводит ТАСС слова представителя организации.

Ранее РУСАДА сообщало, что расследование находится на завершающем этапе. В ближайшие недели его итоги будут переданы в отдел обработки результатов РУСАДА.