Лондон, 10 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Европейские и азиатские рынки акций упали в среду 10 августа, в то время как инвесторы ожидают последних данных по инфляции в США, которые должны определить темпы будущего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, сообщает Financial Times.

Фондовый рынок

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 2,5%, а китайский индекс CSI 300 — на 1,2%. Японский индекс Topix снизился на 0,2%.

Потери в Европе менее значительны: региональный индекс Stoxx 600 потерял 0,3% на ранних торгах, а лондонский индекс FTSE 100 снизился на 0,1%.

Эти движения на рыках происходят в преддверии публикации данных по индексу потребительских цен в США, которая должна состояться в среду 10 августа 8:30 утра по восточному времени США (15:30 по московскому времени).

Экономисты ожидают, что в июле 2022 года месячная базовая инфляция составит 0,2%, а годовая — 8,7%. Рынки оценивают возможность еще одного повышения ставки на 0,75 процентных пункта на следующем заседании ФРС в сентябре.