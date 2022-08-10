Канберра, 10 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. 10 августа министр обороны и временно исполняющий обязанности премьер-министра Австралии Ричард Марлз появился в эфире телеканала ABC News, чтобы прокомментировать среди прочего растущую напряженность из-за военных учений Китая вокруг Тайваня.

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Марлза спросили, беспокоит ли его тот факт, что отношения между Канберрой и Пекином опять находятся на низком уровне.

«Я не собираюсь спекулировать на этот счет. Что мы можем сделать, так это контролировать действия со своей стороны, и что мы и будем делать … Мы собираемся взаимодействовать с миром, в том числе с Китаем, на уважительной, профессиональной дипломатической основе. Мы верим в силу дипломатии. Мы хотим иметь — и мы ценим — продуктивные отношения с Китаем, и мы хотели бы видеть эти отношения в лучшем состоянии», — заявил Марлз.

«Хотя правительство [Австралии] и сменилось, но наши национальные интересы остались прежними. Мы также будем говорить о наших национальных интересах, и мы будем говорить о них неустанно», — добавил он.