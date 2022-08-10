Мадрид, 10 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Двух несовершеннолетних дочерей изъяли у российской гражданки Елены Ланг социальные службы Испании. Дипломаты оказывают женщине юридическую и консульскую помощь, сообщили 10 августа в генконсульстве России в Барселоне.

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Ребёнок

В генконсульстве отметили, что хорошо знакомы со случаем семьи Ланг и находятся на постоянной связи с женщиной. У дипломатов есть все документы по этому делу. Дочерей забрали, предварительно не уведомив о том родителей.

«Генконсульство направило запросы в компетентные органы, социальные службы Испании, для получения разъяснений по этому делу, в том числе официальный запрос уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка», — сообщили РИА Новости в дипмиссии и добавили, что пока ответы не получены.