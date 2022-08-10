Казань, 10 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В больницы Татарии за последние сутки доставили 56 ковид-пациентов. Коронавирус выявили еще у 76 человек, накануне заболел 71 житель, сообщает 10 августа общероссийский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Всего в Татарии зарегистрировано 154 452 случая заражения коронавирусом, выздоровели 150 525 пациентов, скончались 1997 человек. За сутки выздоровевших и умерших от COVID-19 нет.

Как передавало ИА REGNUM ранее, в Новосибирской области в преддверии начала учебного года принято решение усилить вакцинацию и ревакцинацию сотрудников образовательных учреждений, школьников и студентов.

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