Уфа, 10 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Сроки проведения международного пчеловодческого форума «Апимир», который должен был проходить в Уфе с 8 по 10 сентября, перенесли в Башкирии. Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчелы

Сообщается, что форум планируется провести с 7 по 10 сентября 2023 года. Такое решение было принято по результатам переговоров регионального правительства республики с министерством сельского хозяйства России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены запустить крупнейшее в России промышленное производство меда.