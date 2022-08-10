Москва, 10 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Муниципальные бюджеты, в случае принятия законопроекта о создании единого оператора наружной цифровой рекламы, из-за отсутствия торгов недополучат серьезные деньги. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий в ходе съезда операторов наружной рекламы.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Ранее комитет Госдумы по экономической политике предложил до 9 сентября 2022 года продлить срок предоставления поправок к резонансному законопроекту о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы. Законопроект предполагает, что оператор будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.

«Тот самый пресловутый единый оператор будет устанавливать рекламные конструкции без торгов и эксплуатировать конструкции по средневзвешенной, якобы, цене порядка 30 лет. Муниципальные бюджеты из-за отсутствия торгов недополучат серьезные деньги», — сказал Слуцкий.

По его словам, цифровые рекламные конструкции будут появляться бесконтрольно, в том числе, и на объектах культурного наследия.

«Грубые подсчеты показывают, что изъятие из муниципальных бюджетов будут достаточно немалые. По нашим расчетам, потеря налогов региональными бюджетами, я сейчас говорю о налогообложении, составит более 3 млрд. в год, начиная с будущего года. Я начал специально с местных бюджетов, потому как сейчас мы говорим о необходимости в условиях колоссального санкционного давления из вне, в условиях форсированного проведения политики импортозамещения о поддержке экономики регионов. Вот поддержка экономики регионов. Только поддержка наоборот», — добавил Слуцкий.