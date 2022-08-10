Пекин, 10 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. 10 августа на пресс-конференции с участием посла Китая в Канберре Сяо Цяня ему был задан вопрос, как Австралия может серьезно относиться к акценту Китая на суверенитете и невмешательстве во внутренние дела по поводу Тайваня, если КНР не осудила спецоперацию России на Украине. Ответ посла передала британская The Guradian.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Высокопоставленный дипломат ответил, что у Китая хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, и предположил, что ситуация не является «черно-белой».

Он отметил, что «нет простого ответа на сложные вопросы», включая споры России с НАТО и «проблемы безопасности» страны.

«Обе эти страны являются дружественными Китаю странами. У нас хорошие отношения с Россией… но в то же время у нас очень хорошие отношения и с Украиной. Также очень глубокое сотрудничество во многих областях, включая технологии. У нас нет причин поддерживать одну страну против другой», — заявил посол.