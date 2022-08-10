Ростов-на-Дону, 10 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Ростовская область не прекращала сотрудничества с Донецкой и Луганской Народными Республиками. Работа продолжается в рамках достигнутых ранее договорённостей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

«У Донбасса — большой потенциал для партнерства. Связи никогда не прерывались. Сегодня продолжается сотрудничество между Ростовской областью, ДНР и ЛНР в рамках ранее подписанных 16 соглашений о побратимских связях. Планируем развивать и укреплять наше взаимодействие в части экономической кооперации, развитии инфраструктуры, межпарламентского и межмуниципального сотрудничества, культурного, образовательного и научного обмена», — отметил глава региона в интервью агентству «Интерфакс-Россия».

ИА REGNUM напоминает, что макрорегион «Донбасс» объединит Ростовскую область с Донецкой и Луганской Народными Республиками. Прорабатываются вопросы взаимодействия между Ростовской областью, ЛНР и ДНР как содружества регионов.