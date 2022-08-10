Вашингтон, 10 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Компания Apple представила новые наушники, созданные в коллаборации с телезвездой Ким Кардашьян. Соответствующая информация появилась на сайте корпорации 9 августа.

Скриншот из шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян

Модель наушников называется Beats Fit Pro — она выполнена в трёх цветах: Луна, Земля и Пустыня. Согласно сообщению на сайте компании, новый продукт Apple был протестирован спортсменами всех видов спорта, поэтому наушники не выпадут даже во время интенсивных тренировок.

Добавим, что Beats Fit Pro создана на базе процессора Apple H1. Модель также совместима с Android-устройствами.